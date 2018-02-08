OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О депозитах, убытках Tesla и махинациях с автомобилями.

О депозитах. Фонд гарантирования вкладов физических лиц будет инициировать повышение гарантированной суммы возмещения вкладов с 200 тысяч гривен до 300-400 тысяч.

О суде Англии. Высокий суд Англии и Уэльса завершил рассмотрение одного из этапов спора между экс-совладельцами Приватбанка Геннадием Боголюбовым, Игорем Коломойским и бизнесменом Вадимом Шульманом. 1:0 в пользу Боголюбова.

Об убытках Tesla. Прошлый квартал стал для Tesla худшим в истории. Чистый убыток компании в октябре-декабре увеличился до 675 млн долларов.

Об угле. На Славянскую ТЭС, принадлежащую ПАО "Донбассэнерго", была осуществлена попытка сбыта антрацита, добытого на оккупированной территории Донбасса.

Об убыточном Привате. Национализированный Приватбанк в 2017 году получил убыток в размере 23 миллиарда гривен. Суммарный накопленный Приватбанком ущерб вырос до 176 млрд гривен.

О махинациях с автомобилями. Прокуратура немецкого города Галле возбудила уголовное дело по подозрению в подделке регистрационных документов автомобилей, предназначенных для ввоза в Украину.

О санкциях. Англо-голландский концерн Shell вынужден был из-за санкций прекратить продажу масел на территории Крыма.

О деталях визита МВФ. Группа экспертов МВФ, которые намерены на следующей неделе посетить Киев, не является оценочной миссией в рамках очередного пересмотра программы расширенного финансирования EFF для Украины.

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