Курс гривни на межбанке продолжает повышаться

8 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,08-27,12 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,08-27,12 гривни;

Евро - 33,24-33,29 гривни;

Российский рубль - 0,4679-0,4688 гривни.

Напомним, 8 февраля котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 11:15 установились на уровне 27,11-27,14 гривни за доллар.

Экономическая правда