Курс гривни на межбанке продолжает повышаться
Четверг, 8 февраля 2018, 17:54
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8 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,08-27,12 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,08-27,12 гривни;
Евро - 33,24-33,29 гривни;
Российский рубль - 0,4679-0,4688 гривни.
Напомним, 8 февраля котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 11:15 установились на уровне 27,11-27,14 гривни за доллар.
Экономическая правда