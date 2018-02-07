Данилюк пообещал стратегию госбанков

Стратегия дальнейшего развития государственных банков предположительно будет представлена Кабинету министров Украины через одну-две недели.

Об этом сообщил Александр Данилюк, передает "Интерфакс-Украина".

"Получилась очень качественная, конструктивная дискуссия. Все нацелены на результат. Мы договорились, что на протяжении трех дней получим предложения народных депутатов, после чего их обработаем, и будем выносить на Кабинет министров", - сказал он.

Наличие соответствующей договоренности подтвердил также исполняющий обязанности главы Национального банка Украины Яков Смолий.

"Обсудили позицию Министерства финансов по стратегии государственных банков. Были активные дискуссии. В течение трех дней Министерство финансов получит предложения Национального банка, народных депутатов, и подаст документ в Кабмин на утверждение", - сказал он.

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