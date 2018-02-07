Все разделы
Укр / Рус

Данилюк пообещал стратегию госбанков

Среда, 7 февраля 2018, 19:15

Стратегия дальнейшего развития государственных банков предположительно будет представлена Кабинету министров Украины через одну-две недели.

Об этом сообщил Александр Данилюк, передает "Интерфакс-Украина".

"Получилась очень качественная, конструктивная дискуссия. Все нацелены на результат. Мы договорились, что на протяжении трех дней получим предложения народных депутатов, после чего их обработаем, и будем выносить на Кабинет министров", - сказал он.

Наличие соответствующей договоренности подтвердил также исполняющий обязанности главы Национального банка Украины Яков Смолий.

"Обсудили позицию Министерства финансов по стратегии государственных банков. Были активные дискуссии. В течение трех дней Министерство финансов получит предложения Национального банка, народных депутатов, и подаст документ в Кабмин на утверждение", - сказал он.

Рекомендуем почитать: Что будет с Ощадбанком, Приватбанком и Укргазбанком до 2022 года. Проект стратегии

Данилюк госбанки
powered by lun.ua
Материалы по теме
Данилюк попал в реестр должников 7 февраля 2018, 15:34
Налоги Данилюка: политические преследования или закон один для всех 6 февраля 2018, 09:00
Данилюк получил решение налоговой и будет подавать в суд 4 февраля 2018, 17:55
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте