Украина поднялась в рейтинге бюджетной прозрачности

Украина в 2017 году заняла 39 место из 115 в международном рейтинге бюджетной прозрачности.

Об этом во время пресс-конференции сообщил Владимир Тарнай, эксперт Центра "Эйдос", который является партнером International Budget Partnership в Украине.

По его словам, в 2017 году рейтинг Украины вырос на 14% по сравнению с оценкой 2015 года, что позволило ей подняться на 18 позиций.

"Украина по уровню прозрачности бюджета заняла 39 место в мире с общим количеством начисленных баллов - 54. По уровню общественного участия в бюджетном процессе - набрала 30 баллов, а по уровню бюджетного контроля - 83", - сообщил Тарнай.

"В Восточной Европе по уровню бюджетной прозрачности мы занимаем положение сопоставимое с Польшей и Словакией, которые получили по 59 баллов. При этом мы опережаем Венгрию у которой всего 46 баллов", - добавил он.

Рейтинг IBP - рейтинг бюджетной прозрачности, который по единой методологии анализирует бюджеты 115 стран и составляется независимыми экспертами раз в 2 года.

Он призван оценить уровень бюджетной прозрачности, определить предоставляет ли центральное правительство своевременно доступ к восьми ключевым бюджетным документам, доступны ли они онлайн и содержат ли эти документы полную информацию о бюджете.

Каждая страна получает оценку в баллах (из 100 возможных), что и определяет ее рейтинг в Индексе бюджетной прозрачности.

Напомним, Украина заняла последнее, 44 место в Европе, и 150 место среди 186 стран мира в рейтинге экономической свободы американского аналитического центра Heritage Foundation.

Кроме того, Украина заняла 112 место в мировом рейтинге уровня жизни, потеряв 5 позиций по сравнению с 2016 годом.

Экономическая правда