Гривна растет на закрытии межбанка
Вторник, 6 февраля 2018, 17:50
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Напомним, 6 февраля котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 27,70-27,73 гривни за доллар.
6 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,39-27,42 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,39-27,42 гривни;
Евро - 33,79-33,82 гривни;
Российский рубль - 0,4796-0,4804 гривни.
Напомним, 6 февраля котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 27,70-27,73 гривни за доллар.
Экономическая правда