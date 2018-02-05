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Всемирный банк поможет Киеву запустить скоростные автобусы

Понедельник, 5 февраля 2018, 18:45
 

Международная финансовая корпорация (входит в группу Всемирного банка) планирует начать ряд проектов с городами Украины по обновлению коммунального пассажирского транспортного парка.

Об этом в интервью ЦТС рассказал руководитель IFC в Украине, Беларуси, Молдове Джейсон Пеллмар.

"В сфере инфраструктуры мы начинаем работать с муниципалитетами. На первом этапе мы хотим сфокусироваться на развитии городского транспорта.  Сейчас мы ведем переговоры с Киевом, Мариуполем, Хмельницким и некоторыми другими городами", - сообщил Пеллмар.

Он предполагает, что по некоторым проектам удастся показать результаты до конца текущего года - например, по проекту покупки троллейбусов в Мариуполе.

"В Киеве мы делаем анализ совместно со Всемирным Банком - рассматриваем в целом план развития транспортной системы, включая Light Rail (легкорельсовый транспорт, в том числе трамвай - ред.), дороги, Bus rapid transit (BRT, скоростной автобусный транспорт, - ред.)", - сообщил руководитель регионального подразделения IFC.

Он не стал называть конкретных проектов, по которым в IFC уже определились, что их стоит поддержать.

Сейчас идет работа над формированием оптимальных вариантов финансирования для городов и "пока рано раскрывать все цифры".

Кроме того, Пеллмар сообщил, что сотрудничество IFC с городами не ограничивается только транспортным сектором.

Bus rapid transit или BRT - это скоростной автобус, движущийся по физически отделенной от остальной улицы полосы.

Система предусматривает выделение полос и их ограждения только для автобусов, а также преимущество на перекрестках.

Систему BRT для Киева предложил Всемирный банк, согласно исследованию которого, существует большой спрос на коридор: Троещина - Петровка - Дорогожичи - Чоколовка - Севастопольская площадь.

Пассажиропоток этого маршрута составит 141 тыс пассажиров в сутки, а строительство обойдется в сумму около пяти миллиардов гривен.

Как сообщалось, КП "Киевпастранс" должно было получить 100 автобусов производства белорусского МАЗ, но получило лишь 47 единиц из-за недофинансирования.

Недополучение значительной партии автобусов не позволит в ближайшее время открыть новые маршруты общественного транспорта в Киеве, разработанные по рекомендациям экспертов Всемирного банка.

Рекомендации касаются реорганизации сети наземного общественного транспорта Киева на основе транспортной модели города.

Всемирный банк транспорт Киев
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