Гривна растет на закрытии межбанка
Понедельник, 5 февраля 2018, 17:33
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5 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,70-27,73 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,70-27,73 гривни;
Евро - 34,37-34,39 гривни;
Российский рубль - 0,4862-0,4873 гривни.
Напомним, 5 февраля котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 11:00 установились на уровне 27,79-27,82 гривни за доллар.
Экономическая правда