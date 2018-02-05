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Гривна растет на закрытии межбанка

Понедельник, 5 февраля 2018, 17:33
 

5 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,70-27,73 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,70-27,73 гривни;

Евро - 34,37-34,39 гривни;

Российский рубль - 0,4862-0,4873 гривни.

Напомним, 5 февраля котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 11:00 установились на уровне 27,79-27,82 гривни за доллар.

Экономическая правда

межбанк
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