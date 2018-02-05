Минфин втянули в махинации финансовой пирамиды «МММ»

Министерство финансов сообщает о попытках мошенничества от имени министерства.

Об этом говорится на официальном сайте Минфина.

"В последнее время в Минфин поступают сообщения о том, что от имени Министерства осуществляются звонки гражданам и предлагается компенсация за минувшие участие в АО "МММ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мошенники звонят из Киева под разными именами и говорят, что по решению суда Минфин сейчас выплачивает соответствующую "компенсацию". Далее сообщают, куда следует приехать, чтобы восстановить квитанции, и который "налог" для этого необходимо оплатить.

"Учитывая указанное сообщаем, что, поскольку в соответствии со статьей 152 Гражданского кодекса Украины акционерное общество самостоятельно отвечает по своим обязательствам, а также учитывая то, что государство не брало на себя обязательств по осуществлению любых выплат акционерам АО" МММ ", информация об осуществлении указанных выплат Минфином является неправдивой", - отмечают в министерстве.

В случае поступления таких звонков Минфин советует обращаться в правоохранительные органы.

Напомним, основатель МММ Сергей Мавроди рассказал, что может обрушить курс биткоина, если откажется от его использования.

Экономическая правда