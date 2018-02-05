ГПУ "отдала" четыре янтарных месторождения бизнес-партнеру главы Волынского облсовета

Генеральная прокуратура Украины пропустила сроки обращения в суд о незаконной лицензии коммунального предприятия "Волиньприродресурс".

Об этом сообщает ЦПК.

Иск на возвращение месторождений в собственность государства был направлен на месяц позже установленного законом срока. Поэтому Украина потеряла возможность вернуть права на разработку четырех янтарных месторождений в Волынской области.

Руководителем компании, которая занималась незаконной добычей янтаря, является Василий Столяр - бизнес-партнер председателя Волынского облсовета Игоря Палицы.

Конечный срок, когда ГПУ, а именно экономический департамент, возглавляемый Владимиром Гуцуляком, известный больше, как департамент Кононенко-Грановского, должен был подать обращение в суд, истек в сентябре 2017 года.

Таким образом, Генеральная прокуратура специально не уложилась в определенный законом 6-месячный срок обращения в суд, чтобы Украина по закону не смогла вернуть эти янтарные месторождения.

Уголовное дело о выдаче "Волиньприродресурс" незаконных разрешений ГПУ закрыла 6 октября 2017 года.

Напомним, в марте 2017 года Генпрокуратура открыла уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Госгеологии при выдаче лицензий на добычу янтаря КП "Волиньприродресурс".

Суммарная площадь четырех месторождений составляет почти 46 тыс га, следует из реестра лицензий на пользование недрами

Экономическая правда