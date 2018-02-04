Украина не увеличивает посевы кукурузы, несмотря на рост ее цены - Bloomberg

Крупнейшие производители кукурузы в Украине не спешат расширять посевы этой культуры несмотря на то, что цена на нее достигла наивысшей отметки за последние 18 месяцев.

Об этом пишет Bloomberg.

Частично это связано с тем, что экспортные цены на зерно до сих пор составляют лишь половину от той, которая была в 2011 году. К тому же, поставщикам приходится иметь дело с конкурентами из Бразилии.

Об этом пишет Bloomberg, добавляя, что украинские фермеры имели проблемы с кукурузой в прошлом году, когда суровые погодные условия сократили урожай на 14%. В то же время, другие культуры, такие как подсолнечник, оказались более прибыльными.

В этом году некоторые украинские фирмы планируют еще больше сократить посевы кукурузы. К примеру, агрохолдинги "Мрия" и "Нибулон" запланировали сокращение на 17% в следующем сезоне. Еще два производителя в Украине, с которыми общался Bloomberg, сообщили, что не собираются увеличивать производство кукурузы.

"Ее стоимость до сих пор остается непривлекательной для производителей даже после последнего подорожания", - сказал глава зернового подразделения UkrLandFarming Виктор Спасский.

Он рассказал изданию, что вместо кукурузы его фирма рассматривает увеличение посевов подсолнечника и сои. Нежелание увеличивать производство культуры в следующем сезоне может уменьшить экспорт четвертого в мире поставщика.

Украинские зарубежные продажи кукурузы уже сократились на 16% из-за меньшего прошлогоднего урожая и увеличения позиции Бразилии на рынке ЕС, который всегда был крупнейшим покупателем украинских зерновых.

Ранее сообщалось, что Украина компенсирует сокращение спроса на пшеницу в Индии поставками в Индонезию.