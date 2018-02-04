Учителям в очередной раз повысят зарплаты - министр

Министр образования и науки Лилия Гриневич заверяет, что учителей ожидает очередное повышение заработной платы с сентября 2018 года.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Учителя в 2017 году чрезвычайно вырвались вперед. Именно учителям с 1 января 2017 зарплата была повышена на 50%. В единой тарифной сетке мы их продвинули на два тарифные разряды вверх. Сейчас зарплата - от шести до восьми тысяч гривен. Если идут надбавки, как в Киеве, еще для руководителей, может быть и 10 тысяч гривен", - сообщила министр.

При этом Лилия Гриневич признает, что этого недостаточно.

В 2018 году также запланировано повышение зарплат учителям и воспитателям детсадов.

"Воспитателям (детских садов - ред.) Повысили с 1 сентября 2017 года. С 1 января повышаем снова учителям ориентировочно на 25%, все бюджетники, в том числе воспитатели и другие, будут повышение на 10%. А с 1 сентября 2018 будем предлагать, чтобы местные бюджеты сделали повышение, которое мы делаем за счет центральной государственной субвенции для учителей и для других категорий педагогических работников", - отметила Гриневич.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что зарплаты учителей возрастут в среднем на 1,5 тысячи гривен с января 2018 года.

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