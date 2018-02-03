Все разделы
Укр / Рус

Криптовалютний рынок демонстрирует рост после "черной пятницы"

Суббота, 3 февраля 2018, 15:25
 

Все самые популярные криптовалюты демонстрируют растущую тенденцию после падения накануне.

Об этом свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

 

За последние сутки цена на Bitcoin выросла на 9,05%, Ethereum - на 10,55%, Ripple - на 21,52%, Bitcoin Cash - на 13,06%, Cardano - на 28,83%.

Напомним, стоимость криптовалюты биткоин 2 февраля сутки упала на 5,1% и торговалась ниже 9 тысяч долларов за монету. Позже цена опустилась до 8,2 тысячи долларов.

По мнению исследователей, в 2013 году курс криптовалюты биткоин вырос в семь раз за два месяца в результате искусственных манипуляций на бирже.

Напомним, сооснователь Apple Стив Возняк продал все свои биткоины.

Рекомендуем почитать: Криптовалютная лихорадка: мыльный пузырь или деньги будущего

Экономическая правда

криптовалюта bitcoin
powered by lun.ua
Материалы по теме
Bank of America и JPMorgan запретили покупку криптовалюты за кредитные средства 3 февраля 2018, 13:50
"Квазар" говорит, что не причастен к майнингу и финансированию боевиков 2 февраля 2018, 11:01
Рынок криптовалют обваливается, биткоин упал ниже 9 тысяч 2 февраля 2018, 09:15
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте