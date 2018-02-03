Криптовалютний рынок демонстрирует рост после "черной пятницы"

Все самые популярные криптовалюты демонстрируют растущую тенденцию после падения накануне.

Об этом свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

За последние сутки цена на Bitcoin выросла на 9,05%, Ethereum - на 10,55%, Ripple - на 21,52%, Bitcoin Cash - на 13,06%, Cardano - на 28,83%.

Напомним, стоимость криптовалюты биткоин 2 февраля сутки упала на 5,1% и торговалась ниже 9 тысяч долларов за монету. Позже цена опустилась до 8,2 тысячи долларов.

По мнению исследователей, в 2013 году курс криптовалюты биткоин вырос в семь раз за два месяца в результате искусственных манипуляций на бирже.

Напомним, сооснователь Apple Стив Возняк продал все свои биткоины.

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Экономическая правда