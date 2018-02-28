Порошенко с Коболев рассказали, что означает решение Стокгольмского суда

Президент Петр Порошенко поздравил НАК "Нафтогаз Украины" с победой над российским Газпромом в Стокгольмском арбитраже в споре по транзитному контракту.

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

"Поздравляю с хорошими новостями из Стокгольма! Сегодняшним решением Стокгольмского Арбитража Украина выиграла 4 млрд 600 млн долларов США", - написал президент.

Он отметил, что из этих средств будет оплачен российский газ, который потреблялся в 2014 году, и в бюджет государственной компании НАК "Нафтогаз Украины" будет засчитано 2,56 млрд долларов.

"Причем будут зачислены немедленно", - подчеркнул Порошенко.

В свою очередь, глава "Нафтогаза" объяснил, какую сумму "Газпром" должен компенсировать "Нафтогазу" с учетом предідущего решения Стокгольмского арбитража.

"Мы только что получили решение. Оно очень большое - более тысячи страниц. Но в этом решении мы могли определить, что мы выиграли 4,63 млрд долларов, которые "Газпром" должен компенсировать за прошедший период. Это очень большая цифра, она значительно больше, чем задолженность за газ, который мы отбирали в 2014 году и не оплатили - там чуть больше 2 млрд долларов", - отметил Коболев.

"И это фактически означает, что "Газпром" должен оплатить в пользу "Нафтогаза", начиная со следующего дня, начинается срок уплаты, 2,5 млрд долларов. Даже немного больше", - добавил он.

Напомним, в среду, 28 февраля, стало известно, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита.

По решению Стокгольмского арбитража, Нафтогаз добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром оплатить 2.56 млрд долларов в пользу Нафтогаза.

Более подробно о том, чем закончился спор между двумя энергетическими гигантами с учетом последнего и предыдущих решений, кто кому и сколько должен, читайте в материале: Нафтогаз vs Газпром: кто выиграл битву под Стокгольмом.

Экономическая правда