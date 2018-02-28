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Гривня на межбанке продолжает укрепляться

Среда, 28 февраля 2018, 17:55
 

28 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,79-26,82 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,79-26,82  гривни;

Евро - 32,70-32,74 гривни;

Российский рубль -  0,4767-0,4776 гривни.

Напомним, 28 февраля котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:50 установились на уровне 26,85-26,91 гривни за доллар.

Экономическая правда

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