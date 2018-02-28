Гривня на межбанке продолжает укрепляться
Среда, 28 февраля 2018, 17:55
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28 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,79-26,82 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,79-26,82 гривни;
Евро - 32,70-32,74 гривни;
Российский рубль - 0,4767-0,4776 гривни.
Напомним, 28 февраля котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:50 установились на уровне 26,85-26,91 гривни за доллар.
Экономическая правда