Коломойский и Боголюбов боятся показать своё имущество

Судебный процесс в Лондоне по иску украинского правительства в лице Приватбанка против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, двух из пяти самых богатых предпринимателей Украины, вынужден переходить на закрытый режим работы по настоянию, чтобы их состояние оставались в тайне.

Об этом сообщает VoA.

Приватбанк через Высокий суд Лондона пытается возместить около 2,5 миллиарда долларов, обвиняя бывших совладельцев: Коломойского и Боголюбова в незаконном изъятии миллиардных средств из банка через мошеннические схемы на протяжении нескольких лет.

Судья Высокого суда Джоанна Смит в среду 27 февраля была вынуждена согласиться с необходимостью провести слушания в закрытом режиме, поскольку попытки произносить аргументы, кодируя названия субъектов, оказались контрпродуктивными.

После нескольких минут таких попыток судья Смит приостановила слушания и по соглашению сторон попросила журналистов и других наблюдателей выйти из зала суда.

Украинское правительство и Национальный банк Украины утверждают, что в декабре 2016 были вынуждены национализировать Приватбанк и вложить почти 140 млрд гривен (5 млрд долларов), чтобы избежать его банкротства.

Судебные шаги в Лондоне начались с решения 19 декабря 2017 о всемирном аресте активов бывших совладельцев Приватбанка.

Игорь Коломойский, состояние которого по оценкам журнала Forbes 2017 достигало 1.1 миллиарда долларов и Геннадий Боголюбов с состоянием 1.4 миллиарда, отвергают обвинения и утверждают, что оказались под политическим давлением со стороны украинской власти.

Адвокаты украинских олигархов доказывают в Лондоне, что информацию об их владениях обнародовать нельзя, потому что главный политический противник этих предпринимателей президент Петр Порошенко по их утверждению сможет использовать экономические рычаги для давления на них.

На предыдущих заседаниях судья Высокого суда Кристофер Наджи согласился, что процесс в поисках решения спора должен создавать условий для возможного давления на бизнес интересы предпринимателей.

Но судья Наджи удовлетворил требование стороны Приватбанка о том, что Коломойский и Боголюбов должны предоставить список своих субъектов хозяйствования, стоимость каждого из которых превышает 1 млн фунтов.

Главным условием стало также то, что этот список получат только члены "конфиденциального клуба", в который входят юристы, привлеченные к судебному процессу.

Начала слушания сути дела в Высоком суде в Лондоне ожидают в мае.

Как известно, 19 декабря 2017 года Высокий Суд Англии издал приказ о всемирном арестеактивов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также шести компаний, которые, вероятно, им принадлежат.

По итогам заседания 19 января Суд продлил действие приказа о всемирном аресте активов бывших владельцев Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова до очередного соответствующего указа суда.

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Экономическая правда