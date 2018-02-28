"ВостГок" продолжает закупки через компанию Мартыненко – СМИ

Государственный Восточный горно-обогатительный комбинат приобрел урановый концентрат производства казахстанской "Казатомпром" через австрийскую компанию Steuermann Investitions und Handelsgesellschaft GmbH.

Об этом сообщил чиновник в Министерстве энергетики и угольной промышленности изданию Liga.net.

Эту компанию связывают с экс-депутатом Николаем Мартыненко.

В январе ГП "ВостГок" через Steuermann закупил 225 тонн концентрата на сумму около 15 млн долларов. По словам собеседника, это первые поставки концентрата урана с января 2017 года.

В конце 2015 года Национальное коррупционное бюро начало расследование факту поставок урана через Steuermann.

Вследствие таких действий, как считает НАБУ, государственное предприятие переплатило посреднику около 17,3 млн долларов в 2014-2015 годах.

Прибыль, получаемая Steuermann Investitions, перечислялась в дальнейшем в пользу компаний Adtech Consulting Limited и Wargrave Trading LLP.

Контракт между Steuermann Investitions и ВостГОКом был подписан 28 января 2014 года. К нему прилагается еще как минимум шесть дополнительных соглашений.

Контракт между Steuermann Investitions и производителем концентрата урана ООО "Степногорский горно-химический комбинат" (Казахстан) подписан 25 июля 2014 года.

Ранее Давид Жвания рассказывал, что компания Steuermann является технической компанией и входит в их совместную с Мартыненко бизнес-группу.

Мартыненко отрицал свою причастность к Steuermann.

В октябре прошлого года НАБУ провела обыски в офисе экс-депутата в ходе которых, в частности были найдена папка с надписью Steuermann, в которой лежали копии страниц паспорта Вольфганга Айбергера (директор австрийской компании), финансовая отчетность, незаполненные фирменные бланки Steuermann с печатью и подписью и другие служебные документы компании, начиная с 1999 года.