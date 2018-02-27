Гривня укрепилась на межбанке

27 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,89-26,92 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,89-26,92 гривни;

Евро - 33,00-33,03 гривни;

Российский рубль - 0,4785-0,4797 гривни.

Напомним, 27 февраля котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,99-27,01 гривни за доллар.

Экономическая правда