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Гривня укрепилась на межбанке

Вторник, 27 февраля 2018, 17:30
 

27 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,89-26,92 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,89-26,92  гривни;

Евро - 33,00-33,03 гривни;

Российский рубль -  0,4785-0,4797 гривни.

Напомним, 27 февраля котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,99-27,01 гривни за доллар.

Экономическая правда

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