Все разделы
Укр / Рус

"Нафтогаз": несмотря на морозы газа в хранилищах хватит

Понедельник, 26 февраля 2018, 20:37

Несмотря на ухудшение погодных условий в Украине запасов голубого топлива в подземных хранилищах газа хватит до конца отопительного периода.

Об этом говорится в сообщении НАК "Нафтогаз Украины" на странице в Facebook.

Согласно сообщению, по состоянию на 26 февраля в украинских подземных хранилищах остается 10,4 млрд кубометров газа. Это на 2 млрд кубов больше, чем на эту дату прошлого года.

"Синоптики прогнозируют еще морозы, но до календарной весны осталось всего 3 дня. Надеемся, март будет более погодно-приветливым. В любом случае, запасов газа хватит до конца отопительного периода", - говорится в сообщении.

Напомним, Украина из-за похолодания увеличила отбор голубого топлива из подземных хранилищ газа на 7%.

Экономическая правда

Нафтогаз газ
powered by lun.ua
Материалы по теме
Неделя в графиках: трудовая миграция, жизнь в долг и денежные переводы 24 февраля 2018, 11:30
Переговоры "Нафтогаза" и "Газпрома": прогресс отсутствует 23 февраля 2018, 14:50
"Нафтогаз" увеличил скидку на газ для промышленности 20 февраля 2018, 15:40
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте