"Нафтогаз": несмотря на морозы газа в хранилищах хватит

Несмотря на ухудшение погодных условий в Украине запасов голубого топлива в подземных хранилищах газа хватит до конца отопительного периода.

Об этом говорится в сообщении НАК "Нафтогаз Украины" на странице в Facebook.

Согласно сообщению, по состоянию на 26 февраля в украинских подземных хранилищах остается 10,4 млрд кубометров газа. Это на 2 млрд кубов больше, чем на эту дату прошлого года.

"Синоптики прогнозируют еще морозы, но до календарной весны осталось всего 3 дня. Надеемся, март будет более погодно-приветливым. В любом случае, запасов газа хватит до конца отопительного периода", - говорится в сообщении.

Напомним, Украина из-за похолодания увеличила отбор голубого топлива из подземных хранилищ газа на 7%.

Экономическая правда