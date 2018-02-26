Криптовалюты растут: биткоин перевалил за 10 тысяч долларов

На торгах в понедельник большинство криптовалют демонстрируют рост.

Об этом свидетельствуют данные биржи Сoinmarketcap.

Так, 91 из 100 наиболее популярных криптовалют демонстрируют рост на торгах в понедельник.

Согласно данным, сегодня биткоин поднялся выше 10 тысяч долларов, его цена по состоянию на 19:20 по киевскому времени составляет – 10,24 тысяч долларов.

Напомним, стратег по биржевым товарам аналитического подразделения Bloomberg Intelligence Майк Макглоун считает, что цена биткоина с большой вероятностью может обвалиться на 90%.

Почти 20% владельцев криптовалют брали деньги в долг, чтобы купить биткоин или другую криптовалюту.

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Экономическая правда