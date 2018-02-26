Самые высокие пенсии получают киевляне - Пенсионный фонд

Столичные пенсионеры получают самые высокие в Украине пенсии.

Об этом свидетельствуют данные, приведенные в отчете Пенсионного фонда.

Так, в частности, самый высокий средний размер пенсионной выплаты на 1 января 2018 года зафиксирован в Киеве - 3,332 тыс грн.

На втором месте оказалась Донецкая область со средним размером пенсии в 3,268 тыс грн, на третьем - Луганская с 2,986 тыс грн.

Следом за ними идут Днепропетровская - 2,853 тыс грн, Запорожская - 2,681 тыс грн, Харьковская - 2,53 тыс грн, Киевская области - 2,501 тыс грн.

Ранее сообщалось, что убытки Пенсионного фонда в 2017 году составили 30 миллиардов гривен вследствие высокого уровня теневой занятости населения.

Напомним, Украина вошла в последнюю десятку стран рейтинга "Лучшие страны для комфортной пенсии".

Экономическая правда