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Польская компания создает сеть АЗС в Украине

Понедельник, 26 февраля 2018, 11:40
 

Польская компания Unimot намерена в течение 3 лет организовать сеть из 100 франчайзинговых автозаправочных станций под брендом Avia в Украине.

Об этом пишет интернет-издание Bankier.pl со ссылкой на главу набсовета компании Адама Сикорского, сообщает "Интерфакс-Украина".

Ранее Unimot получила разрешение от швейцарской Avia International на использование бренда в Украине.

По данным Unimot, компания также получила большое количество заявок от украинских предпринимателей – собственников АЗС, заинтересованных в сотрудничестве.

Компания Unimot на сегодня эксплуатирует 8 АЗС под брендом Avia в Польше, рассчитывает к 2020 году увеличить их количество в этой стране также до 100.

Ранее сообщалось, что сеть автозаправок UPG (компания "Укрпалетсистем") прекращает работу всех трех станций на территории Киева.

АЗС
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