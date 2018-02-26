Межбанк открылся долларом по 27

26 февраля котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,97-27,00 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,99-27,00 гривни;

Евро - 33,30-33,34 гривни;

Российский рубль - 0,4822-0,4835 гривни.

Напомним, Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 26 февраля на уровне 26,98 гривни.

Экономическая правда