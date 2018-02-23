У 20 тысяч "алиментщиков" забрали права

За первые 10 дней государственные исполнители запретили выезд за границу 25 тысячам и лишили права водить автомобиль 21 тысяче неплательщиков алиментов.

Об этом в ходе сессии стратегического планирования Минюста в пятницу сообщил министр юстиции Павел Петренко.

"За первые 10 дней государственные исполнители запретили выезд за границу 25 тысяч злостных неплательщиков алиментов, также было вынесено более 21 тысячи постановлений о временном запрете управлять транспортными средствами", - рассказал он.

Кроме того, по его словам, были объявлены в розыск 6 тысяч должников.

Министр отметил также, что с начала действия соответствующего закона с этой категории неплательщиков уже было взыскано 50 миллионов гривень.

Петренко сообщил, что в ближайшее время во всех областях Украины будут созданы штабы и мобильные группы по вопросам взыскания алиментов с должников.

Петренко также анонсировал, что с 1 апреля по примеру взыскания задолженности по алиментам будет запущен процесс взыскания долгов по заработной плате.

"Также хочу анонсировать, что по такой же модели мы планируем запустить работу по взысканию задолженности по заработной плате", - сообщил он.

По словам министра, этим будут заниматься те же штабы.

"Через формат мобильных групп и штабов, которые заработают по всей стране по закону по алиментам, с 1 апреля мы запустим такую же работу по взысканию задолженности по зарплате", - добавил министр.

Он сообщил, что на данный момент задолженность по зарплате составляет 2,7 миллиарда гривень, и только в органах исполнительной службы в исполнении находится документов и решений судов на полмиллиарда.

Петренко заявил, что допускает ужесточение норм законодательства в отношении неплательщиков алиментов в конце 2018 года.

"Если мы увидим, что будет необходимо делать более жесткие требования, - была дискуссия по усилению уголовной ответственности или дополнительных стимулов в отношении недобросовестных родителей, то такие решения будем принимать в конце года", - сказал он.

По мнению министра, необходимо посмотреть на работу закона хотя бы на протяжении 6-7 месяцев.

Как известно, 7 декабря 2017 года Верховная Рада приняла законопроект №7277, который предусматривает усиление ответственности за неуплату алиментов.

Позднее в областях Украины начали создавать мобильные группы по ликвидации задолженности по оплате алиментов.

Также Министерство юстиции открыло онлайн-реестр лиц, которые упорно не платят алименты.

Интерфакс-Украина