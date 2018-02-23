В Украине существенно улучшился один из ключевых экономических показателей

Промышленное производство в Украине в январе 2018 году выросло на 3,6% по сравнению с январем 2017 года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина.

С коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в январе 2018 года к январю 2017 года возросло на 2,9%.

Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу в январе этого года промышленное производство упало на 13,9%, однако с учетом сезонного фактора рост составил 0,2%.

В перерабатывающей промышленности в январе 2018 года к январю 2017 года рост составил 9,7%, тогда как в добывающей промышленности и разработке карьеров было зафиксировано снижение на 0,2%.

В поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха произошел спад на 8,1%, что, вероятнее всего, было связано с более высокой температурой в этом году.

Промпроизводство в Украине в 2017 году сократилось на 0,1% после роста на 2,4% в 2016 году.

Этому предшествовало четыре года спада: в 2015 году промпроизводство сократилось на 13%, в 2014 году - на 10,1%, в 2013 году - на 4,3%, в 2012 году - на 0,7%.