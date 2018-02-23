Украинцы получили меньше денежных переводов в 2017 - НБУ

Объем денежных переводов в Украину по итогам 2017 уменьшился до 2,4 миллиарда долларов, что на 4,4% меньше, чем в 2016 году.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Как отмечает Нацбанк, наиболее переводов в Украину было осуществлено с США и России.

Объем переводов из Украины уменьшился на 18,8% по сравнению с 2016 годом - до 286 млн долларов.

В пределах Украины переводов было осуществлено на сумму 4,5 млрд долларов.

По итогам 2017 года на рынке систем перевода средств, созданных резидентами, лидером по сумме переводов международная платежная система "TYME" (1 360 млн долларов в эквиваленте).

Лидером среди систем, созданных нерезидентами, остается "Western Union" (51,9% всех трансграничных переводов в Украину и 74,2% - из Украины).