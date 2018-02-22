Кабмин изменил механизм монетизации субсидий

Правительство усовершенствовало механизм монетизации субсидий, который был введен в Украине с 1 января 2018 года.

Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк на своей странице в Facebook.

Документ совершенствует механизм перечисления субвенции из государственного бюджета на оплату льгот и жилищных субсидий.

Это решает те проблемные вопросы, которые по результатам мониторинга работы системы, возникали у участников процесса с 1 января этого года.

Постановление вступает в силу со дня его опубликования и применяется с 1 января 2018 года.

Согласно принятому решению, теперь расчеты за квартирную плату (содержание домов и сооружений и придомовых территорий), управление многоквартирным домом, вывоз бытового мусора и жидких нечистот будут осуществляться на основании информации управлений соцзащиты о начисленных льгот и субсидий, но не выше фактического потребления.

Средства Казначейство будет перечислять на счета в банковских учреждениях.

В то же время для поставщиков услуг по водоснабжению и водоотведению предусмотрена возможность направления средств на расчеты за питьевую воду, приобретенную для централизованного снабжения потребителям.

А для предоставителей услуг централизованного теплоснабжения предусмотрена возможность направления средств на оплату покупной тепловой энергии, питьевую воду и услуги по водоснабжению, приобретенные для предоставления услуг по централизованному снабжению горячей воды.

Кроме того, сокращены сроки перечисления средств.

"Монетизация субсидий - это эффективная и действенная возможность исключить злоупотребления и коррупцию в этом процессе. Таким образом мы усиливаем контроль государства за расходами на выплату субсидий", - отметил Данилюк.

Как сообщалось, 26 апреля 2017 года Кабинет министров принял решение о монетизации суммы сэкономленной субсидии на оплату газа и электроэнергии.

В начале ноября прошлого года правительство утвердило введение с 1 января 2018 года механизма расчетов с теплокоммунэнерго за поставленные населению в рамках субсидий услуги "живыми" деньгами вместо клиринговых операций взаимозачета.

В конце января 2018 года представители ОСМД (объединений совладельцев многоквартирных домов) призывали правительство в ближайшее время запустить адресную монетизацию субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для населения, а также возместить задолженность бюджета по льготам и субсидиям за предыдущие периоды перед ОСМД, что должно позволить объединениям своевременно и в полном объёме оплачивать счета, а также инвестировать средства в энергомодернизацию зданий.

Экономическая правда