Гривна на межбанке стабилизировалась после "качелей"

22 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,04-27,07 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,04-27,07 гривни;

Евро - 33,33-33,36 гривни;

Российский рубль - 0,4770-0,4779 гривни.

Напомним, 22 февраля котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:55 установились на уровне 27,08-27,11 гривни за доллар.

Ранее в Нацбанке объяснили, почему гривня укрепляется.

Экономическая правда