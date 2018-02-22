Гривна на межбанке стабилизировалась после "качелей"
Четверг, 22 февраля 2018, 17:40
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22 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,04-27,07 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,04-27,07 гривни;
Евро - 33,33-33,36 гривни;
Российский рубль - 0,4770-0,4779 гривни.
Напомним, 22 февраля котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:55 установились на уровне 27,08-27,11 гривни за доллар.
Ранее в Нацбанке объяснили, почему гривня укрепляется.
Экономическая правда