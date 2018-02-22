В киевском офисе крупной IT-компании прошел обыск

22 февраля в офисе крупной украинской IT-компании Cogniance в Киеве прошел обыск.

Об этом сообщили сотрудники компании, передает ain.ua.

Сотрудники СБУ пришли в офис Cogniance утром, действовали по привычной схеме: никого в помещение не пускали и не выпускали.

Примерно до обеда работа компании была парализована.

В обед оперативные мероприятия были окончены, офис разблокирован, сотрудников отпустили домой.

По данным владельца юридической компании "Миллер" Маси Найема, Cogniance — не единственная IT-компания, которую сегодня обыскали — таких около десятка.

На своей странице в Facebook он сообщил, что обыски проходили на основании постановления Печерского суда "про проведення огляду комплексу нежитлових приміщень", выданное на основании ходатайства следователя из управления по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры.

"Чтоб вы понимали, криминальное дело, в рамках которого проходят эти следственные действия, вообще касается злоупотребления служебными лицами Департамента градостроения и архитектуры КМДА. На обыске пара следователей. Два понятых и какой-то спецотряд полиции", — написал Найем.

По его словам, следователи запретили вести видеофиксацию оперативных мероприятий, угрожая изъять телефоны.

Сотрудников, которые успели сделать фото, заставили их удалить.

Однако еще в ноябре депутаты одобрили запрет на проведение "маски-шоу", приняв соответствующий законопроект, в котором, среди прочего, разрешается снимать процесс на видео и запрещается изымать технику.

Cogniance предоставляет услуги по разработке ПО, тестированию, дизайну на международном рынке.

По оценкам DOU, в компании работает более 300 человек. В этом году компания заняла 40 место в рейтинге крупнейших IT-работодателей Украины.