Самолет Ryanair совершил посадку в аэропорту Борисполь

Boeing 737-800 ирландского лоу-коста Ryanair впервые в истории совершил посадку в аэропорту Борисполь в 20:36 21 февраля.

Об этом пишет avianews.

Борт с регистрацией EI-DLE выполнил рейс из Дублина, где расположена штаб-квартира бюджетника.

На 22 февраля Мининфраструктуры анонсировало проведение пресс-конференции по теме "Hyperloop в Украине". Некоторые пользователи в сети facebook восприняли это как замаскированное приглашение на презентацию Ryanair.

"Это разное, но доказательство единого — Мининфраструктуры все делает правильно", — ответил на это министр инфраструктуры Владимир Омелян.

В прошлый раз самолет Ryanair прилетал в Украину (аэропорт Жуляны)14 марта 2017 года. На следующий день коммерческий директор лоу-коста Дэвид О’Брайан и министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян объявили о запуске с осени 2017 года рейсов Ryanair из аэропортов Борисполь и Львов.

Однако впоследствии бюджетник отказался от выхода на украинский рынок, обвинив Борисполь в несоблюдении договоренностей.