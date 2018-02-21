Гривна на межбанке укрепилась к доллару
Среда, 21 февраля 2018, 17:10
powered by lun.ua
21 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,01-27,04 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,01-27,04 гривни;
Евро - 33,30-33,32 гривни;
Российский рубль - 0,4770-0,4781 гривни.
Напомним, 21 февраля котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 27,03-27,06 гривни за доллар.
Ранее в Нацбанке объяснили, почему гривня укрепляется.
Экономическая правда