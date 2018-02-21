"Укрпошта" начнет предоставлять финуслуги через банк Ахметова
"Укрпошта" приобщила банк ПУМБ к своему финансовому супермаркету, теперь банковскими услугами можно воспользоваться через сеть "Укрпошты".
Об этом сообщает пресс-служба "Укрпошты".
"К финансовому супермаркету Укрпошты присоединился Первый Украинский Международный Банк. Об этом договорилось руководство двух компаний", - сообщает "Укрпошта".
Жители небольших городов и сел в отделениях "Укрпошты" получат информацию о возможности воспользоваться банковскими услугами ПУМБ, а работники банка по результатам консультации с клиентом пригласят его при необходимости в удобное для него время на встречу в ближайшее отделение банка.
"Запуск проекта по ПУМБ является одним из важных этапов создания финансового супермаркета Укрпошты, в рамках которого наши клиенты будут получать широкий спектр финансовых услуг", - сказал директор Департамента финансового бизнеса Укрпошты Артур Муравицкий.
Он добавил, что в будущем "Укрпошта" может стать финансовым супермаркетом с доступом к лучшим решениям на рынке в ближайшем отделении "Укрпочты".
На начальном этапе к партнерскому проекту присоединились отделения Укрпошты в Днепропетровской, Львовской, Сумской, Хмельницкой, Харьковской, Волынской и Кировоградской областях.
Сеть государственной "Укрпошты" составляет 11,5 тыс отделений и является крупнейшей в Украине.
ПУМБ основан в 1991 году. Крупнейшим акционером банка к началу января 2017 года являлось ООО "СКМ Финанс" (92,24%), а владельцем существенного участия - Ринат Ахметов (опосредованное участие 99,9011%).
Как сообщалось, ранее "Укрпошта" рассказала, что компания рассматривает три сценария развития финансовых услуг.
НБУ выступил против первого и второго сценария, Министерство финансов тоже выступило против покупки "Укрпоштой" банка.
Экономическая правда