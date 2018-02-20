Суд по возврату "Укртелекома" государству перенесли

Высший хозяйственный суд перенес рассмотрение кассации по делу о разрыве договора купли-продажи телекоммуникационной компании "Укртелеком" между компанией "ЕСУ" и Фондом государственного имущества.

Данное решение было принято на заседании суда во вторник, передают Українські Новини.

"Объявляется перерыв в судебном заседании до 15 марта", - заявил председательствующий судья.

В начале заседания судья заявил, что ФГИ отказано в аресте всего имущества "Укртелекома".

Отметим, 12 декабря Киевский апелляционный хозяйственный суд подтвердил решение Киевского хозяйственного суда от 19 октября о разрыве договора купли-продажи "Укртелекома" между компанией "ЕСУ" и Фондом государственного имущества, отказав "ЕСУ" в удовлетворении апелляции.

19 октября Хозяйственный суд Киева полностью удовлетворил исковые требования ФГИ и расторгнул договор купли-продажи акций №КПП-582 от 11 марта 2011 года, обязал Государственный экспортно-импортный банк Украины списать со счета "ЕСУ" пакет акций "Укртелекома" и взыскать с "ЕСУ" пеню в размере 2 171,169 млн гривен, начисленную за ненадлежащее исполнение договора купли-продажи пакета акций.

"ЕСУ" обжаловала это решение в апелляционной инстанции и считает необходимым достичь разумного компромисса по выполнению приватизационных обязательств.

В марте 2011 года Фонд государственного имущества продал компании "ЕСУ" (Киев, тогда дочерняя компания австрийского инвестиционно-финансового консорциума EPIC) 92,79% акций "Укртелекома" за 10,575 млрд гривен.

В 2013 года компания System Capital Management (Донецк) завершила сделку по приобретению у компании EPIC (Австрия) 92,79% акций "Укртелекома" путем приобретения компании "ЕСУ"

В 2017 году телекоммуникационная компания "Укртелеком", согласно неаудированным данным, по сравнению с 2016 годом увеличила прибыль на 44,3%, или на 266 млн гривен до 867 млн млн гривен.

В 2017 году доход "Укртелекома" увеличился на 1,7%, или на 109 млн гривен до 6,654 млрд гривен по сравнению с 2016 годом.

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Экономическая правда