Бюджет использовал половину "денег Януковича" – Госказначейство

В государственном бюджете 2017 года остались неиспользованными 15,5 миллиарда средств, конфискованных у окружения беглого экс-президента Виктора Януковича.

Об этом сегодня, 20 февраля, сообщила глава Госказначейства Татьяна Слюз, передает LIGA.net.



"Мы получили в рамках выполнения решения суда 29,5 млрд гривен, из них в госбюджет прошлого года вот внесено 22 млрд. По итогам года 11 распорядителей бюджетных средств израсходовали 14 млрд гривен этих денег", - сообщила Слюз.



По ее словам, 8 млрд гривен из этой суммы будет использовано в госбюджете-2018 в качестве переходящих остатков. Назначение остальной суммы пока не определили.



Других поступлений по итогам расследований правоохранительных органов в 2017 году Госказначейство не фиксировало, отметила Слюз.

О расследовании относительно "денег Януковича" читайте в материале "Мыльный пузырь" или "Конфискация века" генпрокурора Луценко".

Экономическая правда