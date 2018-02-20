Окружение Порошенко получило контроль над крупным газовым месторождением - СМИ

Юрист из команды президента Петра Порошенко получил фактический контроль над перспективным газовым месторождением на Полтавщине.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".

18 мая 2017 года специальное разрешение на пользование недрами, а именно на разработку с дальнейшей добычей газа и газового конденсата на Свистункивсько-Червонолуцком месторождении получила ООО "Аркона Газ-Энергия".

Государственная служба геологии и недр продала специальное разрешение этой фирме без всякого аукциона всего 3,8 миллиона гривен.

Это - значительно ниже рыночной цены на это специальное разрешение, утверждают в "Укрнафте", которая годами изучала и исследовала большое газонефтяное месторождение в Полтавской области.

По крайней мере, говорят, что сами они были готовы заплатить за него не менее 45 млн гривен. А в случае проведения торгов по системе аукциона, реальная стоимость могла бы вырасти и до 110 млн гривен, добавляют в "Укрнафте".

Существенно уменьшить стоимость государственной лицензии "Аркона Газ-Энергия" стало возможным благодаря занижению реальных показателей объема запасов газа на Свистункивсько-Червонолуцком месторождении.

По крайней мере, по расчетам самой "Арконы Газ-Энергии", на нем можно добыть всего 320 млн кубометров газа и 46 тысяч тонн конденсата. Именно такие объемы зафиксированы в выданном фирме спецразрешении.

В то же время, специалисты "Укрнафты", которые исследовали месторождение много лет, извлекаемые запасы этого месторождения оценивают значительно выше - в 1,6 миллиарда кубометров газа и 130 тысяч тонн конденсата.

Суммарная стоимость этих залежей, в случае успешной добычи, на сегодня составила бы более 12 млрд гривен, или 450 миллионов долларов США.

В марте 2016 года уставный капитал "Аркона Газ-Энергия" составил всего 4 тыс гривен. А ее единственным владельцем был Игорь Мычко, ранее работавший в прокуратуре Донецкой области, а сейчас являющийся основателем нескольких компаний, которые в основном специализируются на строительстве.

В сентябре 2016 года Игорь Мычко увеличил уставный капитал фирмы до 5,614 млн гривен и отступил 50% доли Александру Нещотному.

Ранее этот человек работал в Амвросиевской райгосадминистрации (Донецкая область) и НАК "Украгролизинг", а сейчас является основателем нескольких фирм, специализирующихся на торговле и финансовом лизинге.

Но уже через две недели после того, как "Аркона Газ-Энергия" успешно получила специальное разрешение, у нее появились новые совладельцы. Произошло это 1 июня 2017 года.

Тогда 5% доли "Аркона Газ-Энергия" отошло юристу и адвокату Алексею Гребенченку. В начале 2000-х годов он работал в ОАО "Укропткульттовары", конечным бенефициарным владельцем которого был и до сих пор остается Петр Порошенко.

В тот же день, 1 июня 2017 года, Мычко и Нещотний отступили еще половину своей доли в фирме в пользу оффшорной компании Ashburi Universal LTD (Белиз).

В едином государственной реестре юридических лиц конечным бенефициаром этой Белизский фирмы указана гражданка Панамы - Рина Риос Родригез (Rina Rios Rodriguez). Скорее всего, она является лишь номинальным директором. На ее имя также зарегистрированы десятки других иностранных оффшорных фирм.

Издание получило копии протокола общего собрания участников и новую редакцию устава "Аркона Газ-Энергия" от 1 июня 2017 года. Согласно этим документам, Белизский оффшор Ashburi Universal LTD на общем собрании участников общества представлял Алексей Бондарь - адвокат "Ековис Бондарь и Бондарь юридическое бюро", где, к слову, работал и Алексей Гребенченко - новый владелец 5% доли в "Арконе".

В этом же юридическом бюро в 2007-2009 годах работал Алексей Маловацкий - юрист из команды Петра Порошенко, ныне член Высшего совета правосудия.

Его жена - Наталья Маловацкая. Она работает нотариусом Киевского нотариального округа.

Именно Маловацкая во втором квартале 2017 года перевела совладельцам "Аркона Газ-Энергия" - Игорю Мычко и Александру Нещотному по 1,39 млн гривен каждому. Эти данные журналисты получили от собственных источников в Государственной фискальной службе.

Именно такой была стоимость долей Игоря Мичка и Александра Нещотного в уставном капитале фирмы "Аркона Газ-Энергия", которые они продали оффшорной фирме Ashburi Universal LTD.

Из этого можно сделать вывод, что эти деньги, уплаченные женой члена Высшего совета правосудия Маловацкого - это и есть оплата за вхождение "оффшорки" в состав учредителей фирмы, которая будет добывать газ на Полтавщине.

Издание Liga.net назвало Маловацкого "человеком Петра Порошенко".

Во время внеочередных выборов президента Украины в 2014 году он был заместителем руководителя юридической службы Порошенко как кандидата в президенты и руководил юридической службой "Блока Петра Порошенко" во время досрочных выборов в Верховную Раду осенью того же года.

По словам очевидцев, участвовавших в подготовке выборов, в команду президента способного юриста привел Сергей Березенко. О близости теперь депутата Березенко и Маловацкого также свидетельствует установленный "Схемами" факт, что жена Березенко Ульяна в 2012 году выдавала на имя Маловацкого доверенность "на заключение и подписание договоров".

После успешных президентских выборов Порошенко оставил юриста Алексея Маловацкого в своей команде.

Осенью 2014 года Маловацкий даже баллотировался в Верховную Раду по спискам "Блока Петра Порошенко", но имел 84 место и не прошел. Но уже потом, по предложению той же президентской политической силы был выдвинут на должность члена в Высший совет юстиции (сейчас Высший совет правосудия), где заседает до сих пор.