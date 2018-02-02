Власть "разберется" с повышением цен на бензин

Государственная фискальная служба и Антимонопольный комитет проанализируют ситуацию на рынке топлива.

Такое поручение дал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, о чем сообщил в своем Twitter.

По словам премьера, он хочет узнать причину, по которой резко увеличилась стоимость топлива на АЗС.

"Я поручил ГФС проанализировать, по какой цене ввозят топливо в страну, по какой цене продают, какова маржа. Я считаю, что ГФС совместно с АМКУ должны сделать этот вопрос публичным. Если мы говорим, что стоимость нефти была 55 долл, а сегодня 70 долл, я понимаю, что произошло повышение", - сказал премьер.

"Но необходимо объяснить людям, как формируется цена на топливо и почему она стала такой", - также заявил Гройсман на брифинге.

Напомним, цена дизельного топлива в крупных сетях автозаправочных станций 29 января превысила отметку 30 гривен за литр.

Дизельное топливо и бензины начали дорожать с начала сентября 2017 года.

Удорожание топлива обусловлено ростом нефтяных котировок, которые в середине января достигли отметки 70 долларов за баррель и резкой девальвацией национальной валюты.

Экономическая правда