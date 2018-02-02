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Украинский бизнес-омбудсмен получил рекордное количество жалоб

Пятница, 2 февраля 2018, 18:20

Совет бизнес-омбудсмена в четвертом квартале 2017 года получил 729 жалоб – это больше, чем за три предыдущих квартала, и четверть всех жалоб, полученных с начала работы бизнес-омбудсмена.

Об этом говорится в отчете бизнес-омбудсмена.

 

Большая часть жалоб касалась налоговых вопросов. Поток обращений по блокированию налоговых накладных продолжил расти: с 368 против 166.

 



Среди причин обращений указаны также налоговые проверки и открытие уголовных производств.

В отчете указано, что жалобы на действия правоохранителей составили 8,5% всех обращений, количество жалоб на действия Нацполиции и Генпрокуратуры увеличилось, а на действия СБУ - уменьшилось.

 



В совете  уточняет, что за четвертый квартал открыл 519 расследований, что также стало рекордом за время его работы, а закрыл 429, из которых 64% – с позитивным результатом для жалобщиков.

Экономическая правда

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