Бизнес-омбудсмен оценил свою работу в 11 миллиардов

Альгирдас Шемета

Прямой финансовый эффект от деятельности Совета бизнес-омбудсмена составил 11,3 миллиарда гривен за 2,5 года работы.

Об этом говорится в пресс-релизе по результатам Круглого стола с бизнес-омбудсменом Альгирдасом Шеметой.

В 2017 году Совет бизнес-омбудсмена получил на рассмотрение 1638 жалоб от предпринимателей из всех областей Украины и закрыл 1042 расследований – это вдвое больше, чем в 2016 году.

Государственные органы выполнили 91% рекомендаций Совета. Абсолютное большинство жалобщиков – 97% – довольны работой команды Совета бизнес-омбудсмена.

"В 2017 году мы вышли на новый уровень эффективности. С начала нашей деятельности финансовый результат для бизнеса составил более 11,3 млрд. грн", – сообщил бизнес-омбудсмен Шемета во время пресс-конференции.

Чаще всего бизнес жаловался на действия налоговых (61%) и правоохранительных органов (12%), государственных регуляторов (9%) и органов местного самоуправления (5%), а также таможни (3%). В сумме эти вопросы составили 90% всех обращений.

Почти три четверти жалоб поступили от малого и среднего бизнеса. Доля украинских предпринимателей в общей структуре обращений составила 82%.

Среди наиболее активных индустрий, которые обращались к бизнес-омбудсмену – оптовая торговля (30%), промышленное производство (15%), сельское хозяйство (10%), представители рынка недвижимости (8%) и частные предприниматели (6%).

Более трети всех обращений были из Киева. Стоит отметить, что доля жалоб из столицы, которая составляла почти половину в 2016 году, постепенно уменьшается в пользу регионов.

Наиболее активными по количеству поданных жалоб стали Днепропетровская (8%), Одесская (8%), Киевская (7%) и Харьковская (7%) области.

Сообщается, что совет бизнес-омбудсмена подписал меморандум о сотрудничестве со Службой безопасности Украины. Это уже девятый документ о партнерстве институции с государственными органами.

Экономическая правда