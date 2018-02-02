В Смеле возобновили поставки газа в котельные
Поставки газа в котельные Смелы Черкасской области восстановили.
Об этом Громадському радио сообщили в Смелянском горсовете.
"Котельные уже включены. Вчера ночью возобновили поставки", - уточнили в управлении жилищно-коммунальных услуг исполнительного комитета городского совета.
Накануне, 1 февраля, по указанию "Черкассыгаз" все котельные города отключили от газа.
Компания требует от Смелы оплатить долг, который с учетом января составляет 200 млн грн, сообщило местное издание "Смела.UA".
Отмечается, что главный должник - ООО "Смела Энергоинвест". В 2010 году городской совет передал права на городские котельные и коммуникации частному предприятию "Смела Энергоинвест".
Однако в прошлом году смелянская власть прекратила сотрудничество с компанией из-за невыполнения ею обязательств по поставке тепла потребителям.
Основным поставщиком тепла стало предприятие "Смилакомунтеплоенерго".
Подробнее о ситуации в городе читайте в репортаже УП "Город без руля. Как провинциальная Смела накануне зимы осталась без тепла"