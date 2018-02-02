В Смеле возобновили поставки газа в котельные

Поставки газа в котельные Смелы Черкасской области восстановили.

Об этом Громадському радио сообщили в Смелянском горсовете.

"Котельные уже включены. Вчера ночью возобновили поставки", - уточнили в управлении жилищно-коммунальных услуг исполнительного комитета городского совета.

Накануне, 1 февраля, по указанию "Черкассыгаз" все котельные города отключили от газа.

Компания требует от Смелы оплатить долг, который с учетом января составляет 200 млн грн, сообщило местное издание "Смела.UA".

Отмечается, что главный должник - ООО "Смела Энергоинвест". В 2010 году городской совет передал права на городские котельные и коммуникации частному предприятию "Смела Энергоинвест".

Однако в прошлом году смелянская власть прекратила сотрудничество с компанией из-за невыполнения ею обязательств по поставке тепла потребителям.

Основным поставщиком тепла стало предприятие "Смилакомунтеплоенерго".

Подробнее о ситуации в городе читайте в репортаже УП "Город без руля. Как провинциальная Смела накануне зимы осталась без тепла"