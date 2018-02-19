Все разделы
Укр / Рус

Гройсман предложил проверять бизнес без предупреждения

Понедельник, 19 февраля 2018, 18:48
 

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде снять ограничения на проведение Государственной службой по вопросам труда проверок соблюдения законодательства о труде предприятиями.

Об этом говорится в законопроекте №8045, зарегистрированном в Раде 15 февраля.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в результате изменений в закон "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности" от 3 ноября 2016 года органы контроля утратили право беспрепятственной инспекции предприятий.

Вместо этого, их обязали заблаговременно предупреждать о посещении предприятий и проводить инспекцию в присутствии руководства предприятия.

Также сообщается, что узаконивание ограничений при проведении проверок в сфере соблюдения законодательства по вопросам труда не позволяет должным образом и своевременно обеспечивать такие права.

Целью принятия законопроекта является восстановление полноценного государственного надзора, в том числе горного, и контроля за соблюдением законодательства о труде, занятости населения, охране труда, гигиене труда.

Отмечается, что эффективность надзора Гоструда может быть обеспечена его внезапностью, возможностью в случае угрозы здоровью или жизни человека остановить выполнение работ, эксплуатации оборудования повышенной опасности.

Напомним, 1 декабря 2017 года президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменения в некоторые законодательные акты по обеспечению соблюдения прав участников уголовного судопроизводства и других лиц правоохранительными органами при производстве предварительного расследования", который ограничивает давление правоохранителей на бизнес.

Экономическая правда

Гройсман бизнес предпринимательство
powered by lun.ua
Материалы по теме
Гройсман пообещал стабильные цены, которые "нельзя регулировать" 19 февраля 2018, 09:00
Бегущие по лезвию, или Чем закончился визит МВФ в Украину 19 февраля 2018, 08:50
Украина ежегодно тратит 130 миллиардов на обслуживание долга 14 февраля 2018, 15:20
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте