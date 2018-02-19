На Харьковском авиазаводе будут производить пластиковые окна

На Харьковском авиазаводе планируют запустить участок по производству пластиковых окон.

Об этом сообщает харьковское издание Status Quo.

Как отметил и. о. генерального директора завода Степан Санагурський, производство дополнительной продукции не помешает основному виду деятельности авиазавода: строительству самолетов и их обслуживанию.

"Уже много лет из отходов основного производства на ХАЗе производят продукцию для населения. Помню, что в нашей столовой были алюминиевые кастрюли, миски из "нержавейки", которые изготавливали из остатков металла. Для обшивки самолетов использовалась дюраль, а из этих отходов делали доильные аппараты, бидоны для сельского хозяйства", - отметила главный редактор заводской газеты Александра Ляшенко.

"В военные 43-45 гг. на ХАЗе изготавливали косилки, а в 70-х - кукурузосушки, детские коляски, шезлонги, раскладушки, производные столики и стулья, садовые лестницы, детские санки и игрушки и даже газовые печи", - добавила она.

Напомним, Государственное предприятие "Укрспирт" также решило перепрофилироваться и производить биоэтанол, биодизель, а также спиртосодержащие вещества и парфюмерную продукцию.

Экономическая правда