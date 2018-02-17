НКРЭ может выдать "Укрспирту" лицензию на поставку газа

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг может выдать лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по поставке природного газа государственному предприятию "Укрспирт".

Об этом говорится в повестке дня заседания на 22 февраля.

Отмечается, что "Укрспирт" подал необходимые документы для получения лицензии 16 февраля.



Напомним, в ноябре ГП "Укрспирт" впервые купило природный газ на электронных торгах на "Украинской энергетической биржи".



Экономическая правда