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НКРЭ может выдать "Укрспирту" лицензию на поставку газа

Суббота, 17 февраля 2018, 17:15
 

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг может выдать лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по поставке природного газа государственному предприятию "Укрспирт".

Об этом говорится в повестке дня заседания на 22 февраля.

Отмечается, что "Укрспирт" подал необходимые документы для получения лицензии 16 февраля.

Напомним, в ноябре ГП "Укрспирт" впервые купило природный газ на электронных торгах на "Украинской энергетической биржи".

Экономическая правда

НКРЭ Укрспирт
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