В Грузии налог для малого бизнеса снизят с 5% до 1%

Министерство финансов Грузии выступило с новой налоговой инициативой, которая предусматривает установление льгот для мелких предпринимателей.

Об этом сообщает "Грузия Online".

Согласно инициативе налоговой реформы, в качестве мелких предпринимателей смогут зарегистрироваться лица, доходы от экономической деятельности которых не превышают 500 тысяч лари в год (более 200 тысяч долларов).

По действующим нормам, статус мелкого предпринимателя могут получать только те предприниматели, доходы которых составляют до 100 тысяч лари (более 40 тысяч долларов).

В то же время, для мелких предпринимателей будет установлен "беспрецедентный льготный режим", и установленная для них налоговая ставка будет снижена в пять раз - с 5% до 1%.



Как разъяснил министр финансов Грузии Мамука Бахтадзе, в рамках инициативы, также упраздняется практика предварительной выплаты налогов и мелкие предприниматели будут платить 1% налога на оборот только в конце месяца.

В то же время, мелкие предприниматели будут освобождены от "производства всякой дополнительной бухгалтерии", и они будут обязаны использовать только контрольно-кассовый аппарат и товарные накладные.



По словам министра, льготный налоговый режим затронет около 120 тысяч человек и будет задействован, предположительно, с 1 июля, после утверждения Парламентом соответствующих законодательных условий.



Экономическая правда