OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О торговле Рошен с Приднестровьем, ценах на топливо и биткоине.

О торговле Рошен с Приднестровьем. На фоне ограничений Киевом торговли с сепаратистскими регионами на востоке Украины и аннексированным Крымом, украинские компании продолжают зарабатывать на экспорте в сепаратистский регион Молдовы – Приднестровье.

О ценах на топливо. С 15 по 16 февраля ряд сетей АЗС снизили цены топлива в пределах 20 копеек - 1 гривна за литр.

О вирусе NotPetya. США обвинили Россию в организации атаки вируса NotPetya, который заразил правительственные и частные компьютеры в Украине прежде чем распространиться по всему миру.

О биткоине. Цена криптовалюты биткоин снова больше 10 тысяч долларов, однако 8 из 10 самых популярных дешевеют.

О безналичных расчетах. Доля безналичных расчетов в Украине с использованием платежных карточек увеличилось до 39,3%.

О сообщении с "Борисполем". ПАО "Укрзализныця" до конца года построит линию быстрого железнодорожного сообщения с аэропортом "Борисполь".

О Данилюке. Министр финансов Александр Данилюк обратился в окружной админсуд Киева с иском к Главному управлению Государственной фискальной службы Украины в Киеве.

Хотите узнать больше?

"Зеленая" революция в Украине: для всех или для избранных

Украине придется усовершенствовать систему поддержки генерации из возобновляемых источников энергии. Однако дискурс о механизмах поддержки сектора не должен ограничиваться сравнением "зеленых" тарифов. Нужен целостный подход.