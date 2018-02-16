Гривна на межбанке стабильна

16 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,99-27,03 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,99-27,03 гривни;

Евро - 33,57-33,61 гривни;

Российский рубль - 0,4784-0,4795 гривни.

Напомним, 16 февраля котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 26,84-26,88 гривни за доллар.



Ранее в Нацбанке объяснили, почему гривна укрепляется.

Экономическая правда