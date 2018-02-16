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Официальный курс: гривня снизилась

Пятница, 16 февраля 2018, 09:00
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 11 копеек, установив его на 16 февраля на уровне 26,76 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,43 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,7286 гривни.

Напомним, 15 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,84-26,88 гривни за доллар.

Экономическая правда

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Экономическая правда
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