Официальный курс: гривня снизилась

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 11 копеек, установив его на 16 февраля на уровне 26,76 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,43 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,7286 гривни.

Напомним, 15 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,84-26,88 гривни за доллар.

Экономическая правда