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"Нафтогаз" снизит цену на газ для промышленности

Четверг, 15 февраля 2018, 20:12
 

НАК "Нафтогаз Украины" с марта снизит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты на 10,8%.

Об этом говорится в сообщении компании.

Цена снизится на 995 грн - до 8,2 тысяч гривен за тысячу кубометров (с НДС).

Указанная цена актуальна для потребителей, которые закупают газ по предоплате в размере более 50 тыс. куб. м в месяц, при условии отсутствия долгов перед компанией, и для 100-процентных "дочек" Нафтогаза.

Для других покупателей стоимость газа с 1 марта снизится на 10,5% - до 9,63 тысяч гривен за тысячу кубометров (с НДС).

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны.

Холдинг является монополистом по транзиту и хранению газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Экономическая правда

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