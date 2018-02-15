Официальный курс: гривня продолжает укрепляться
Четверг, 15 февраля 2018, 09:25
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Напомним, 14 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,67-26,71 гривни за доллар.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 15 февраля на уровне 26,65 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,91 гривни.
За 10 российских рублей дают 4,6284 гривни.
Напомним, 14 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,67-26,71 гривни за доллар.
Экономическая правда