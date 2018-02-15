Все разделы
Укр / Рус

Официальный курс: гривня продолжает укрепляться

Четверг, 15 февраля 2018, 09:25
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 15 февраля на уровне 26,65 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,91 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,6284 гривни.

Напомним, 14 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,67-26,71 гривни за доллар.

Экономическая правда

курс валют
powered by lun.ua
Материалы по теме
Официальный курс: гривня ослабла на копейку 9 февраля 2018, 09:00
Гривна растет на закрытии межбанка 6 февраля 2018, 17:50
Межбанк открылся снижением гривни 2 февраля 2018, 11:30
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте