Официальный курс: гривня продолжает укрепляться

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 15 февраля на уровне 26,65 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,91 гривни.

За 10 российских рублей дают 4,6284 гривни.

Напомним, 14 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,67-26,71 гривни за доллар.



Экономическая правда