Кабмин утвердил финплан УЗ

Кабинет Министров утвердил консолидированный финансовый план ОАО "Укрзализныця" на 2018 год.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что финплан предусматривает прибыльную и инвестиционную деятельности компании, масштабное обновление основных средств, увеличение капитальных вложений в 2,5 раза, а налогов и сборов в бюджет - на 19%.

По словам Евгения Кравцова, финансовым планом Укрзализныци на 2018-й год предусмотрено доход компании 92,2 млрд гривен, прибыль – 0,7 млрд гривен, налоги и сборы в бюджет - 18 млрд гривен, капинвестиции - 26,9 млрд гривен, объемы грузовых перевозок планируется увеличить на 2,7% до 347,5 млн тонн.

"В рекордно быстрые сроки правительство утвердило финплан Укрзализныци. Это открывает возможности для начала капитальных инвестиций, закупок, эффективного планирования работы компании, для старта масштабных проектов, среди которых электрификация ключевых направлений, закупка грузовых и пассажирских вагонов, приобретение локомотивов", - рассказал и.о. председателя правления общества Евгений Кравцов.

По его словам, большинство капитальных инвестиций будет направлено на обновление подвижного состава и повышение пропускной способности узких мест в инфраструктуре.

В частности, планируется приобрести 30 грузовых тепловозов в лизинг, 60 пассажирских вагонов, обновить 7050 грузовых полувагонов, из которых можно изготовить 3600 полувагонов на собственных заводах, обновить 100 фитинговых платформ, модернизировать 265 пассажирских вагонов, 153 локомотивов, 100 секций моторвагонного подвижного состава и около 10 тыс грузовых вагонов. Также финпланом увеличены объемы ремонтов подвижного состава для поддержания рабочего парка.

"Среди крупных инфраструктурных проектов 2018 - электрификация участков Долинская - Николаев, Ковель - Изов - Госграница и Потоки - Золотнишино, расширение припортовых участков, реконструкция инфраструктуры на участке Пологи - Камыш-Заря, а также окончание работ на Бескидском тоннеле и введение его в эксплуатацию", - рассказал Евгений Кравцов.

Напомним, в "Укрзализныце" планируют повысить стоимость пассажирских перевозок на более чем 20% в 2018 году.

Экономическая правда