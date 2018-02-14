Бензин и дизтопливо продолжают дешеветь

С 13 по 14 февраля ряд сетей АЗС снизил цены топлива от 0,06 копейки до 1,02 гривни за литр.

Об этом сообщает enkorr.

В частности, сеть "Овис" снизила цены на бензины марок А-92 и А-95 на 1,02 грн./л – до 28,80 грн/л и 29,34 грн/л, соответственно.

В сети Route 20 топливо подешевело на 55 коп./л, а на станциях Shell бензины подешевели на 32 коп./л.

Такие сети как Glusco, Luxwen, "БРСМ-Нафта", "Катрал" и "Нефтек" опустили цены на 6-50 коп./л.

Средние цены по стране 14 февраля снизились на 1-2 коп./л.

Цены на топливо в розничных сетях начали дешеветь 12 февраля. Этому способствовало снижение цен на нефть и укрепление курса гривны.

С 12 по 13 февраля ряд сетей АЗС снизили цены топлива в пределах 50 копеек за литр.

Экономическая правда