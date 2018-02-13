Рынок недвижимости в Киеве оживает: продажи растут

Количество сделок купли-продажи на рынке жилой недвижимости в 2017 году выросло на 8% по сравнению с 2016 годом - до 31,4 тысячи.

Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента стратегического консалтинга компании UTG Константин Олейник на пресс-конференции, передает УНИАН.

"По итогам 2017 года в Киеве было заключено 31 389 сделок, это самый высокий показатель за всю историю продаж на рынке в Украине в этом регионе... Прирост составил порядка 8%", - сказал он.

Он отметил, что в данную статистику не входят инвестиционные договора.

Олейник добавил, что рост покупки недвижимости связан с отсутствием вариантов вложения средств населения.

"Население не доверяет никаким иным инструментам, не работает институт депозитов, фондовый рынок. Население предпочитает вкладывать сбережения в простой инструмент – квартиры", - сказал он.

Кроме того, он отметил, что в Киеве наблюдается тенденция сокращения жилого фонда.

"Это связано с двумя тенденциями. Первая - большая доля аварийного жилья. Жилье массовой застройки 50-60-х годов панельными домами, которые имеют нормативный срок от 50 до 60 лет, подходит к концу. И в ближайшей перспективе ожидается, что эти районы будут подвержены реконструкции. Вторая – вывод жилого фонда из категории жилого в нежилой. Это касается центральных районов, когда квартиры на первых этажах превращаются в офисы", - отметил представитель UTG.

Отметим, ранее сообщалось, что по данным компании ARPA Real Estate в 2017 году в Киеве продано 2350 квартир на первичном рынке и 3210 - на вторичном, в то время как в 2016 году было заключено 4515 и 4960 договоров о продаже соответственно.

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